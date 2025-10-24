POL-BOR: Erstmeldung: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Ulmenweg
Bocholt (ots)
In Bocholt ist es auf dem Ulmenweg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Die Unfallstelle ist abgesperrt, die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird nachberichtet.
Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell