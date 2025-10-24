Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Fabrikstraße;

Unfallzeit: 22.10.2025, 20.00 Uhr;

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Mann aus Gescher am Mittwochabend auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Eschstraße in Gescher. Beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigte er einen schwarzen Pkw, vermutlich einen Kombi, und setzte seine Fahrt nach kurzer Wartezeit fort. Von zu Hause informierte er anschließend die Polizei. Bei der Rückkehr an der Unfallörtlichkeit stand der beschädigte Pkw dort nicht mehr. Der Halter des schwarzen Kombis wird gebeten, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell