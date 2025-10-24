POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Lagerhalle
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Von-Ardenne-Straße;
Tatzeit: 23.10.2025, zwischen 04.20 Uhr und 06.00 Uhr;
In eine Lagerhalle eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Stadtlohn an der Von-Ardenne-Straße. Donnerstagmorgen gegen 04.20 Uhr hatten sich die Einbrecher erfolglos an einem Rolltor zu schaffen gemacht. Dieses hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
