POL-BOR: Kreis Borken - Taschendiebe unterwegs

Tatort: Ahaus, Fuistingstraße; Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße; Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 23.10.2025, 09.30 und 15.54 Uhr;

Den Einkauf in einem Supermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Kunden von Verbrauchermärkten in Ahaus und Vreden waren dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse und zu Hause bemerkten die Opfer, dass ihre Geldbörse fehlte.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. (sb)

Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

