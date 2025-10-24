PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Taschendiebe unterwegs

Kreis Borken (ots)

Tatort: Ahaus, Fuistingstraße; Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße; Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 23.10.2025, 09.30 und 15.54 Uhr;

Den Einkauf in einem Supermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Kunden von Verbrauchermärkten in Ahaus und Vreden waren dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse und zu Hause bemerkten die Opfer, dass ihre Geldbörse fehlte.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. (sb)

Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 117 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über den Amtsvennweg in Gronau. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:01

    POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin verletzt sich leicht

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Up de Hacke; Unfallzeit: 23.10.2025, 10.20 Uhr; Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr auf einem Parkplatz in Vreden eine Pedelec-Fahrerin erfasst. Der 68-Jährige beabsichtigte, mit seinem Auto den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Up de Hacke nach links in Richtung Overbergstraße zu verlassen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 55-Jährige ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:00

    POL-BOR: Gronau - Holzkonstruktion an Waldbühne beschädigt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Lenné-Straße; Tatzeit: zwischen 22.10.2025, 16.00 Uhr und 23.10.2025, 08.15 Uhr; Zwei Holzbalken einer Unterkonstruktion der Waldbühne beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an den Balken an der Lenné-Straße zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren