Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin verletzt sich leicht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Up de Hacke;

Unfallzeit: 23.10.2025, 10.20 Uhr;

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr auf einem Parkplatz in Vreden eine Pedelec-Fahrerin erfasst. Der 68-Jährige beabsichtigte, mit seinem Auto den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Up de Hacke nach links in Richtung Overbergstraße zu verlassen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 55-Jährige auf ihrem Pedelec, die den Radweg Bahnhofstraße / Up de Hacke entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (sb)

