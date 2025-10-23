PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin verletzt sich leicht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Up de Hacke;

Unfallzeit: 23.10.2025, 10.20 Uhr;

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr auf einem Parkplatz in Vreden eine Pedelec-Fahrerin erfasst. Der 68-Jährige beabsichtigte, mit seinem Auto den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Up de Hacke nach links in Richtung Overbergstraße zu verlassen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 55-Jährige auf ihrem Pedelec, die den Radweg Bahnhofstraße / Up de Hacke entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

