Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Landesweite Aktionswoche "NRW Initiative - #sicherimStraßenverkehr": Mehr Sicherheit für zu Fuß Gehende

Kreis Borken (ots)

Zu Fuß unterwegs zu sein ist alltäglich - und kann gleichzeitig mit Risiken verbunden sein. Besonders an unübersichtlichen Stellen, in der Dunkelheit oder beim Queren von Straßen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Genau hier setzt die landesweite Aktionswoche der "NRW-Initiative - #sicherimStraßenverkehr" an: Vom 27. Oktober bis zum 2. November 2025 liegt der Fokus auf der Sicherheit für zu Fuß Gehende.

Auch die Kreispolizeibehörde Borken beteiligt sich - gemeinsam mit allen Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen - aktiv an dieser Maßnahme. Im genannten Zeitraum werden verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, insbesondere an Fußgängerüberwegen, Kreuzungen sowie an Stellen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt aufgrund des Zeitpunkts der Aktion auch auf dem beginnenden Herbst und der damit verbundenen dunklen Jahreszeit. Schlechte Sichtverhältnisse, nasses Laub und früher einsetzende Dämmerung erhöhen das Unfallrisiko für zu Fuß Gehende deutlich.

Deshalb sucht die Polizei neben den Kontrollen auch das direkte Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, um für Gefahren zu sensibilisieren und Tipps zu geben, wie man sich besser schützen kann. Besonders wichtig ist dabei das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr - etwa durch reflektierende Kleidung, helle Farben oder zusätzliche Lichtquellen.

Die Aktionswoche ist Teil der landesweiten Verkehrssicherheitsstrategie und kombiniert Kontrolle und Prävention, um das Miteinander im Straßenverkehr sicherer zu gestalten - für alle Beteiligten. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

