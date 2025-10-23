POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: 22.10.2025, 13.00 Uhr; Ein Ladendieb hat am Mittwoch in Gronau eine Mitarbeiterin zur Seite gestoßen. Diese hatte ihn gegen 13.00 Uhr angesprochen, als er mit unbezahlter Ware einen Verbrauchermarkt an der Ochtruper Straße verlassen wollte. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge nahm kurzzeitig die Verfolgung auf, verlor den Mann ...

