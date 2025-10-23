PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 22.10.2025, zwischen 07.00 Uhr und 19.10 Uhr;

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau an der Gronauer Straße. Die Einbrecher verschafften sich am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 19.10 Uhr über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt und durchwühlten das Bett und eine Kommode. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

