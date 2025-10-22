Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - In Restaurant eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Freiheit;

Tatzeit: zwischen 21.10.2025, 20.00 Uhr und 22.10.2025, 10.30 Uhr;

In ein Restaurant eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Freiheit in Borken-Gemen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Kellertür eintraten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Laptops. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell