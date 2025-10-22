POL-BOR: Rhede - Täter stehlen Auto

Kreis Borken (ots) - Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür - und damit auch die Zeit der Online-Einkäufe. Viele Menschen suchen jetzt nach Geschenken und hoffen auf gute Angebote im Internet. Doch gerade in dieser Zeit sind auch Betrüger besonders aktiv: Immer mehr sogenannte "Fake-Shops" locken mit ...

