POL-BOR: Rhede - Täter stehlen Auto
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Kieler Straße;
Tatzeit: 22.10.2025, zwischen 5.50 Uhr und 06.50 Uhr;
In Rhede haben bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen ein Auto gestohlen. Der weiße VW Multivan mit BOR-Kennzeichen parkte auf der Zufahrt zu einem Grundstück an der Kieler Straße, als sich die Tat ereignete. Auffällig am Fahrzeug ist ein schwarzer Streifen im unteren Bereich der Karosserie. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
