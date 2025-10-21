PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einbruchschutz beginnt mit Ihnen: Polizei informiert zum Tag des Einbruchschutzes 2025

Kreis Borken (ots)

Mit der Umstellung auf die Winterzeit beginnt die dunkle Jahreszeit - und mit ihr steigt das Risiko für Wohnungseinbrüche. Anlässlich des bundesweiten Tags des Einbruchschutzes am Sonntag, 26. Oktober 2025, informiert die Kreispolizeibehörde Borken über effektive Schutzmaßnahmen und bietet interessierten Bürgerinnen und Bürger zwei kostenlose Informationsveranstaltungen in Bocholt und Borken an.

Die Polizei ist vor Ort am

Freitag, den 24. Oktober 2025 von 10:00 - 13:00 Uhr an den Bocholter Arkaden und am

Samstag, den 25. Oktober 2025 von 10:00 - 13:00 Uhr am Vennehof in Borken.

Vor Ort geben Präventionsexpertinnen und -experten praktische Hinweise zur Sicherung von Wohnräumen, stellen mechanische und elektronische Sicherungstechniken vor und beantworten individuelle Fragen rund um das Thema Einbruchschutz.

Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 zeigt, wie aktuell das Thema ist: Im Kreis Borken wurden im vergangenen Jahr 366 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl registriert - eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung technischer Sicherungen und präventiver Verhaltensweisen.

Der bundesweite Tag des Einbruchschutzes findet jedes Jahr am Sonntag der Zeitumstellung statt. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" ruft die Polizei dazu auf, die gewonnene Stunde zu nutzen, um sich mit dem Schutz des eigenen Zuhauses zu beschäftigen. "Einbrecher nutzen die früh einsetzende Dunkelheit gezielt aus. Doch viele Taten lassen sich durch einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen verhindern. Prävention ist der beste Schutz - und sie beginnt bei jedem selbst", erklärt Karen Kopfer, Leiterin des Kommissariats Kriminalprävention/ Opferschutz.

Die Expertinnen und Experten empfehlen daher sich schon an die fünf kleinen Tipps zu halten:

   - Schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung 
     verlassen.
   - Verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.
   - Achten Sie auf Fremde im Haus oder Wohnumfeld. Sprechen Sie 
     diese Personen direkt an.

Sie können auch jederzeit die kostenlose Beratung der Polizei nutzen. Weitere Informationen rund um den Tag des Einbruchschutzes und individuelle Beratungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://www.k-einbruch.de/aktuelles/detailansicht/tag-des-einbruchschutzes/ (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

