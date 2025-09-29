PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Unfall mit verletzter Motorradfahrerin - KTM prallt gegen BMW

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) fuhr ein 79-Jähriger gegen 11:20 Uhr aus der Lütkenheider Straße in den Kreisverkehr an der Schwerter Straße ein. In dem Kreisverkehr befand sich bereits eine 57-jährige Motorradfahrerin. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte den Unfall noch verhindern. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der KTM und dem BMW, woraufhin die Motorradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob tief stehende Sonne eine Rolle gespielt haben könnte. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
