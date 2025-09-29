Polizei Hagen

POL-HA: E-Roller-Fahrer mit 1,5 Promille erwischt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstagmorgen (29.09.2025) fuhr eine Polizeistreife gegen 03:30 Uhr über den Bergischen Ring, als sie einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter wahrnahm, der die Straße entlangfuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Die Umgebungsluft um den Mann roch stark nach Alkohol. Der 23-Jährige gab an, dass er mehrere Flaschen Bier auf einer Feier getrunken habe. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen mit auf die Wache, wo sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen und eine Anzeige vorlegten. (hir)

