PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: E-Roller-Fahrer mit 1,5 Promille erwischt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstagmorgen (29.09.2025) fuhr eine Polizeistreife gegen 03:30 Uhr über den Bergischen Ring, als sie einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter wahrnahm, der die Straße entlangfuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Die Umgebungsluft um den Mann roch stark nach Alkohol. Der 23-Jährige gab an, dass er mehrere Flaschen Bier auf einer Feier getrunken habe. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen mit auf die Wache, wo sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen und eine Anzeige vorlegten. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 08:18

    POL-HA: Randalierer wirft mit Poller

    Hagen-Boele (ots) - Aufgrund seiner starken Alkoholisierung löste ein 32-Jähriger am Samstag (27.09.2025) zwei Polizeieinsätze aus. Er hielt sich in den Abendstunden in der Straße Hilgenland auf. Zeugen berichteten einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.50 Uhr, dass der Mann einen Poller aus der Halterung zog und diesen unkontrolliert ohne konkretes Ziel durch die Gegend warf. Dazu pöbelte er Passanten an. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren