Polizei Hagen

POL-HA: Iserlohner fährt ohne Führerschein und mit entwendetem Auto samt fremden Kennzeichen durch Hagen und Iserlohn

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag (26.09.2025) fuhr ein 35-Jähriger nach Angaben mehrerer Zeugen gegen 12:30 Uhr mit einem Ford durch die Esserstraße in Hagen und durch Iserlohn, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Er sei auch regelmäßig mit dem Auto unterwegs.

Polizisten trafen den Iserlohner im weiteren Verlauf an. Er gab zu, seit ungefähr einem Monat täglich mit dem Ford zu fahren. Er habe immer wieder Kennzeichen entwendet und an dem Fahrzeug angebracht, damit nicht auffällt, dass er mit dem Auto unterwegs ist. Der 35-Jährige habe dem Halter die Schlüssel entwendet und auch diverse Tankbetrüge begangen. Darüber hinaus räumte er ein, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Er hatte einen unsicheren Stand und ein schwankendes Gangbild. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, sodass der Iserlohner eine Blutprobe abgeben musste.

Die Polizisten fanden in dem Ford mehrere Kennzeichen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, und stellten diese sicher. Auch der zur Fahndung ausgeschriebene Pkw wurde sichergestellt. Aufgrund der diversen Tankbetrüge fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige. Der Mann muss sich zudem wegen Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten und erhielt eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

