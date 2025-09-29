Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wirft mit Poller

Hagen-Boele (ots)

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung löste ein 32-Jähriger am Samstag (27.09.2025) zwei Polizeieinsätze aus. Er hielt sich in den Abendstunden in der Straße Hilgenland auf. Zeugen berichteten einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.50 Uhr, dass der Mann einen Poller aus der Halterung zog und diesen unkontrolliert ohne konkretes Ziel durch die Gegend warf. Dazu pöbelte er Passanten an. Der Randalierer erhielt einen Platzverweis durch die Einsatzkräfte. Nur wenige Minuten später kehrte er jedoch wieder zurück und pöbelte erneut andere Menschen an. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 3 Promille und musste aufgrund seines Verhaltens in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell