Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht durch alkoholisierte Frau

Hagen (ots)

Ein in Hagen wohnender Mann stand am Freitagabend (20:20Uhr) in der Dreieckstraße neben seinem geparkten PKW und musste mit ansehen, wie dieser bei einem Einparkversuch durch eine Frau beschädigt wurde.

Der 65jährige Mann stand in der Nähe seines Autos (BMW, X6) und beobachtete, wie eine Frau versuchte, mit ihrem PKW (Toyota, Aygo) einzuparken. Dabei stieß sie mit einem lauten Knall gegen den geparkten BMW und beschädigte diesen deutlich.

Daraufhin angesprochen sagte die Fahrerin des Toyota, sie habe nichts gemacht und fuhr von der Unfallstelle weg. Der verdutzte BMW-Besitzer konnte sich noch das Kennzeichen des Toyota merken und verständigte die Polizei.

Durch die eingesetzten Beamten wurde das flüchtige Auto und deren Fahrerin in der Nähe der Unfallstelle angetroffen. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung teilte die in Iserlohn wohnende Frau (45) mit, sie habe keinen Unfall bemerkt.

Während der Unfallaufnahme verdichteten sich die Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Toyota Fahrerin. Durch einen Atemalkoholtest bestätigte sich dieser Verdacht. Wegen der Verkehrsunfallflucht und der festgestellten rund 1,8 Promille wurden eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein der Frau sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige geschrieben. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

