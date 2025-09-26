Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Fußgängerunterführung - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) kam es gegen 15:30 Uhr in der Fußgängerunterführung am Bergischen Ring in Richtung Innenstadt zu einem Raubdelikt. Eine 75-jährige Hagenerin nutzte die Unterführung, als ein bislang unbekannter Täter von hinten an sie herantrat und ihr gewaltsam die Handtasche vom Arm riss. Die Frau stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde im weiteren Verlauf zur Behandlung einem Hagener Krankenhaus zugeführt. In der entwendeten Tasche befanden sich Bargeld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente. Der Täter trug zur Tatzeit eine Maskierung. Der Täter wird als männlich, mit pummeliger Statur und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine Jeanshose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (hir)

