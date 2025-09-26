Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger mit über 1,2 Promille, Drogencocktail und ohne Führerschein angehalten - Bestechungsversuch gegen Beamte

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag (26.09.2025) meldete ein Zeuge gegen 01:20 Uhr einen Hyundai auf der Elseyer Straße. Der Fahrer konnte die Fahrspur nicht halten und überfuhr rote Ampeln. Eine Streifenwagenbesatzung nahm umgehend Fahrt auf und konnte den 37-jährigen Fahrer wenige Meter nach der Auffahrt zur A46 stoppen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Durch polizeiliche Ermittlungen stand kurze Zeit später fest, dass er mit über 1,2 Promille stark betrunken war. Darüber hinaus ergaben sich nach einem Drogentest Hinweise auf Mischkonsum von Rauschgift. Der Dortmunder bot den Beamten Bargeld, wenn sie ihm seine Weiterfahrt ermöglichten. Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen mit auf die Wache und stellten den Hyundai sicher. Dort ließen sie eine Blutprobe entnehmen und legten Anzeigen wegen einer Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Bestechung vor. (hir)

