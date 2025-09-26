Polizei Hagen

POL-HA: Einhandmesser bei Schwerpunktdiensteinsatz sichergestellt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) kontrollierten Beamte des Hagener Schwerpunktdienstes den Bereich Altenhagen. Dabei unterzogen sie mehrere Personen gegen 14 Uhr in einem Park an der Helmholtzstraße einer Kontrolle. Die Beamten wurden fündig: Ein 18-Jähriger führte ein griffbereites Einhandmesser, das dem Führungsverbot unterlag, in seiner Jackentasche mit sich. Ein 19-Jähriger trug einen Plastikbeutel mit Cannabis bei sich. Die Polizisten stellten das Messer und die Drogen sicher und legten eine Anzeige gegen die Hagener vor. (hir)

