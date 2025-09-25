POL-HA: Radar-Anhänger der Stadt beschädigt - Zeugen gesucht
Hagen-Dahl (ots)
Zwischen dem 22.09.2025 und dem 24.09.2025 beschädigten Unbekannte einen Radar-Anhänger der Stadt Hagen in der Prioreier Straße. Der Anhänger war dort für Geschwindigkeitsmessungen aufgestellt worden. Dabei stand die Anlage in Fahrtrichtung Hagen auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand. Im Tatzeitraum wurde ein elektronisches Bauteil abgerissen. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)
