POL-HA: Unfall im Kreuzungsbereich - Motorradfahrerin leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochmorgen (24.09.2025) ereignete sich in Haspe ein Unfall, bei dem eine 43 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Sie war mit ihrer Maschine der Marke QJMOTOR um etwa 6.20 Uhr in Richtung Grundschöttel unterwegs, als sie an der Kreuzung Enneper Straße / Grundschötteler Straße beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dort missachtete die Schwelmerin jedoch einen entgegenkommenden Mercedes-Benz, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei stürzte die 43-Jährige mit ihrem Motorrad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden. Zur weiteren Behandlung brachten sie die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie nach ambulanten Maßnahmen wieder entlassen wurde. Der Mercedes-Benz C 200 der 31-jährigen Hagenerin wies Kratzer und Deformationen auf, das Motorrad hingegen war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zudem verlor es Betriebsstoffe, die die Fahrbahn verunreinigten und von der Feuerwehr abgestreut werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (rst)

