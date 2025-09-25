PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Unfall im Kreuzungsbereich - Motorradfahrerin leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochmorgen (24.09.2025) ereignete sich in Haspe ein Unfall, bei dem eine 43 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Sie war mit ihrer Maschine der Marke QJMOTOR um etwa 6.20 Uhr in Richtung Grundschöttel unterwegs, als sie an der Kreuzung Enneper Straße / Grundschötteler Straße beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dort missachtete die Schwelmerin jedoch einen entgegenkommenden Mercedes-Benz, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei stürzte die 43-Jährige mit ihrem Motorrad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden. Zur weiteren Behandlung brachten sie die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie nach ambulanten Maßnahmen wieder entlassen wurde. Der Mercedes-Benz C 200 der 31-jährigen Hagenerin wies Kratzer und Deformationen auf, das Motorrad hingegen war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zudem verlor es Betriebsstoffe, die die Fahrbahn verunreinigten und von der Feuerwehr abgestreut werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 08:22

    POL-HA: Einbruch in Transporter - Kettensäge entwendet

    Hagen-Vorhalle (ots) - Mitarbeiter einer Firma parkten ihr Firmenfahrzeug am Mittwochmorgen (24.09.2025) auf dem Parkplatz eines Discounters in Vorhalle und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass in den Transporter eingebrochen und eine Kettensäge gestohlen worden war. Um etwa 9.45 Uhr parkten die Männer den VW Transporter auf dem Parkplatz an der Ophauser Straße. Sie begaben sich in das Geschäft und stellten bei ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:40

    POL-HA: 30-Jähriger sorgt für häusliche Gewalt und Widerstand gegen Polizisten

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstagabend (23.09.2025) löste ein 30-Jähriger in Hohenlimburg einen Polizeieinsatz aus. Seine Freundin meldete um etwa 22 Uhr eine häusliche Gewalt durch ihren Partner. Die Beamten begaben sich umgehend zu der gemeinsamen Wohnung des Paares, wo die Frau angab, dass sich der 30-Jährige und sie stark gestritten haben, er sie dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren