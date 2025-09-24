PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: 30-Jähriger sorgt für häusliche Gewalt und Widerstand gegen Polizisten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstagabend (23.09.2025) löste ein 30-Jähriger in Hohenlimburg einen Polizeieinsatz aus. Seine Freundin meldete um etwa 22 Uhr eine häusliche Gewalt durch ihren Partner. Die Beamten begaben sich umgehend zu der gemeinsamen Wohnung des Paares, wo die Frau angab, dass sich der 30-Jährige und sie stark gestritten haben, er sie dabei gekniffen hat und sie Angst bekam. Der alkoholisierte Mann stritt die Vorwürfe ab und wurde zunehmend aggressiv. Im weiteren Verlauf begann er, in die Luft zu schlagen. Die Einsatzkräfte entschieden sich, dem 30-Jährigen Handschellen anzulegen. Dabei sperrte er sich massiv und leistete Widerstand. Dennoch gelang es den Beamten, den Mann in den Streifenwagen zu bringen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Zudem sprachen sie ihm zum Schutz der Frau ein zehntägiges Rückkehrverbot aus und schrieben eine Strafanzeige. (rst)

