Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kita - Täter hebeln Fenster auf

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) erwartete die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Piepenstockstraße eine böse Überraschung, als sie morgens ihre Arbeitsstelle betrat. Die Räume wurden offenbar durch Einbrecher durchwühlt. Schränke und Schubladen standen offen. Die Täter hatten alles, was verschlossen war, grob mit einem Werkzeug aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Kunststofffenster auf, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Vermutlich schlugen sie in der Nacht von Montag auf Dienstag zu und entkamen mit der Geldkassette der Kita. Die Kripo Hagen nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

