POL-HA: MPU zu teuer - 46-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes kontrollierten am Dienstagmorgen (23.09.2025) im Bereich der Körnerstraße einen 46-jährigen Autofahrer aus Köln. Dieser hatte keinen Führerschein.

Zunächst versuchte der Kölner, sich als Fahrzeughalter auszugeben und händigte den Fahrzeugschein aus. Er gab an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrer nicht um den Halter des Ford Fiesta handelte. Auf die Erklärung der Beamten, dass er nun Beschuldigter eines Strafverfahrens ist, gab er seine Lüge zu. Weiterführend erklärte er, dass ihm in der Vergangenheit der Führerschein entzogen wurde und er deshalb keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann. Eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) sei ihm zu teuer. Die Beamten untersagten dem 46-Jährigen die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige. (rst)

