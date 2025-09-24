PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - Festnahme nach Tötungsdelikt in Kierspe - 1. Fortschreibung

Hagen | Märkischer Kreis (ots)

Am Sonntag (21.9.2025) kam es, wie die Polizei bereits berichtete, in Kierspe zu einem Tötungsdelikt. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der 51-jährige Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. (hir)

