POL-HA: Einbruch in Transporter - Kettensäge entwendet

Hagen-Vorhalle (ots)

Mitarbeiter einer Firma parkten ihr Firmenfahrzeug am Mittwochmorgen (24.09.2025) auf dem Parkplatz eines Discounters in Vorhalle und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass in den Transporter eingebrochen und eine Kettensäge gestohlen worden war.

Um etwa 9.45 Uhr parkten die Männer den VW Transporter auf dem Parkplatz an der Ophauser Straße. Sie begaben sich in das Geschäft und stellten bei ihrer Rückkehr um etwa 9.55 Uhr fest, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Der oder die Täter verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem VW und stahlen eine Kettensäge der Marke "Stihl" aus dem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich des Discounters an der Ophauser Straße. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02331 986 2066 zu melden. (rst)

