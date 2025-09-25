PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Transporter - Kettensäge entwendet

Hagen-Vorhalle (ots)

Mitarbeiter einer Firma parkten ihr Firmenfahrzeug am Mittwochmorgen (24.09.2025) auf dem Parkplatz eines Discounters in Vorhalle und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass in den Transporter eingebrochen und eine Kettensäge gestohlen worden war.

Um etwa 9.45 Uhr parkten die Männer den VW Transporter auf dem Parkplatz an der Ophauser Straße. Sie begaben sich in das Geschäft und stellten bei ihrer Rückkehr um etwa 9.55 Uhr fest, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Der oder die Täter verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem VW und stahlen eine Kettensäge der Marke "Stihl" aus dem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich des Discounters an der Ophauser Straße. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02331 986 2066 zu melden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:40

    POL-HA: 30-Jähriger sorgt für häusliche Gewalt und Widerstand gegen Polizisten

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstagabend (23.09.2025) löste ein 30-Jähriger in Hohenlimburg einen Polizeieinsatz aus. Seine Freundin meldete um etwa 22 Uhr eine häusliche Gewalt durch ihren Partner. Die Beamten begaben sich umgehend zu der gemeinsamen Wohnung des Paares, wo die Frau angab, dass sich der 30-Jährige und sie stark gestritten haben, er sie dabei ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:40

    POL-HA: Einbruch in Kita - Täter hebeln Fenster auf

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstag (23.09.2025) erwartete die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Piepenstockstraße eine böse Überraschung, als sie morgens ihre Arbeitsstelle betrat. Die Räume wurden offenbar durch Einbrecher durchwühlt. Schränke und Schubladen standen offen. Die Täter hatten alles, was verschlossen war, grob mit einem Werkzeug aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren