POL-HA: Betrunkener Randalierer am Berliner Platz wird in Gewahrsam genommen
Hagen-Mittelstadt (ots)
Am Mittwoch (24.09.2025) rief das Ordnungsamt der Stadt Hagen gegen 20:45 Uhr die Polizei zur Unterstützung zum Berliner Platz. Dort randalierte ein 44-Jähriger. Der stark betrunkene Mann warf Müll umher und war offen konfliktfreudig. Aggressiv beleidigte er die städtischen Mitarbeiter und ignorierte Anordnungen und Platzverweise. Aufgrund der massiven Alkoholisierung, zum Schutz seiner eigenen Person und zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Seinen Rausch konnte er nach ärztlicher Begutachtung in einer Zelle ausschlafen. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell