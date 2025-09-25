PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Drogenfund in Hagen - Marihuanaplantage nach Hausbrand entdeckt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (24.09.2025) kam es gegen 20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Enneper Straße. Nach Beendigung der Löscharbeiten in einer anderen Etage wurde eine vermeintlich leerstehende Wohnung durch die Feuerwehr zur Kontrolle geöffnet. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf eine offenbar illegale Cannabisplantage mit über 500 Pflanzen und entsprechendem Pflegematerial. Die Ermittler stellten diverse Personalien fest und die Cannabispflanzen sicher. Bei der Sicherstellung wurden sie durch das Technische Hilfswerk unterstützt. Die Ermittlungen des Kommissariats für Rauschgiftdelikte dauern an. (hir)

