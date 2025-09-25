PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Hagen-Mitte (ots)

An der Kreuzung Körnerstraße / Grabenstraße übersah ein 39-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen einen Bus und es kam zum Zusammenstoß.

Der 39 Jahre alte Wuppertaler fuhr in Begleitung seines einjährigen Kindes mit seinem VW Golf um etwa 14 Uhr auf der Körnerstraße und beabsichtigte, nach links in die Grabenstraße abzubiegen. Hierbei nahm er einen Kleintransporter wahr, der ihm entgegenkam und verkehrsbedingt vor der Einmündung zur Grabenstraße anhielt. Der 39-Jährige scherte ein und übersah hierbei jedoch einen Bus, der ihm auf einer Busspur neben dem Kleintransporter entgegenkam. Der VW und der Bus kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 39-jährige Unfallverursacher, der 40-jährige Busfahrer sowie ein 28-jähriger Fahrgast des Busses leicht verletzt. Vor Ort erschienen Kräfte des Rettungsdienstes, die die Verletzungen der Männer behandelten. Von der Unfallstelle musste der VW Golf des 39-Jährigen abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 8.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

