POL-HA: Auffahrunfall in Altenhagen - 47-Jähriger verletzt
Hagen-Altenhagen (ots)
Am Donnerstag (25.09.2025) kam es auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall auf der Wittekindstraße. Dort fuhr ein 47-Jähriger gegen 15:40 Uhr bergab und musste abrupt bremsen, als ein vorausfahrendes Auto eine freie Parklücke fand. Ein hinter ihm fahrender 24-Jähriger in einem Ford konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Renault auf. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. (hir)
