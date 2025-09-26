PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall in Altenhagen - 47-Jähriger verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) kam es auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall auf der Wittekindstraße. Dort fuhr ein 47-Jähriger gegen 15:40 Uhr bergab und musste abrupt bremsen, als ein vorausfahrendes Auto eine freie Parklücke fand. Ein hinter ihm fahrender 24-Jähriger in einem Ford konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Renault auf. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen

