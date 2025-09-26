Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall in Altenhagen - 47-Jähriger verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) kam es auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall auf der Wittekindstraße. Dort fuhr ein 47-Jähriger gegen 15:40 Uhr bergab und musste abrupt bremsen, als ein vorausfahrendes Auto eine freie Parklücke fand. Ein hinter ihm fahrender 24-Jähriger in einem Ford konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Renault auf. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell