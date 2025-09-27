PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hausfriedensbruch im ehemaligen Galeria-Kaufhof Gebäude

Hagen-Innenstadt (ots)

Am Freitag (26.09.2025) gegen 21:50 Uhr vernahm eine Hagener Bürgerin Hilferufe aus der Baustelle des ehemaligen Galeria-Kaufhof Gebäudes in der Elberfelder Str. in der Hagener Innenstadt.

Das Objekt ist mittlerweile eine Baustelle, die durch Bauzäune und Absperrschrankengitter gesichert ist. Schilder weisen darauf hin, dass ein Betreten der Baustelle verboten ist.

Im Erdgeschoss des Objekts konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 64-jährigen Mann aus Hemer auf dem Boden liegend feststellen. Dieser hatte sich Zutritt zu der Baustelle verschafft und war im Inneren des Objekts über die Gabel eines Radladers gestolpert. Hierbei hatte er sich eine Armverletzung zugezogen.

Durch einen Rettungswagen wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Hagener Krankenhaus verbracht. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde gefertigt. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

