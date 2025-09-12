PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fünf verletzte Kinder im Schulbus

Wesel (ots)

Am 12.09.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in Wesel zu einem Verkehrsunfall bei dem fünf Kinder leicht verletzt wurden. Ein Schulbus war aus Alpen kommend auf der Venloer Straße in Wesel-Büderich in Fahrtrichtung Ortskern unterwegs. Der Busfahrer musste vermutlich aufgrund einer Verkehrssituation stark abbremsen, so dass zumindest ein Kind vom Sitz gegen eine Trennscheibe gerutscht ist. Die Scheibe ging zu Bruch, wodurch die anderen Kinder leicht verletzt wurden. Insgesamt wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen fünf Kinder im Alter zwischen 12 Jahren und 13 Jahren leicht verletzt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt anschließend bis zur nächsten Bushaltestelle fort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen die den Unfall oder die Situation beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Rufnummer 0281/107-1622 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-11122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
