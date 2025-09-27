Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer am Hagener Hauptbahnhof

Hagen-Innenstadt (ots)

Am Freitag dem 26.09.2025 gegen 23:20 Uhr fiel Mitarbeitern des DB Sicherheitsdienstes in der Bahnhofshalle eine männliche hilflose Person auf. Als man sich um die Person kümmern wollte, wurde der 34jährige Hagener aggressiv und griff die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer kleinen Glasflasche an. Da es den Mitarbeitern nicht gelang, den Mann zu beruhigen, wurde die Polizei hinzugezogen.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden durch den Angriff mit der Glasflasche nicht verletzt.

Der 34jährige musste durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades in Verbindung mit seinem aggressiven Verhalten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt. (as)

