Polizei Hagen

POL-HA: Polizei misst Raser mit 120 km/h - Deutliche Überschreitungen auf der Saarlandstraße

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Saarlandstraße, stadteinwärts, durch. Dabei wurden erhebliche Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeug mit gemessenen 120 km/h. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 66 km/h. Auf den Fahrer kommen ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu. Ein weiteres Fahrzeug wurde mit 104 km/h erfasst. Auch hier drohen dem Fahrer zwei Punkte, ein Bußgeld von 400 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus stellte der Verkehrsdienst noch mehrere Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer mit Geschwindigkeiten im Bereich von 70 bis 90 km/h unterwegs waren. Die Polizei Hagen weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle gehört. Polizeisprecher Tino Schäfer macht deutlich: "Wer mit über 100 km/h durch die Stadt rast, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern riskiert das Leben anderer Verkehrsteilnehmer!" (sch)

