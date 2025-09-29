PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Polizei misst Raser mit 120 km/h - Deutliche Überschreitungen auf der Saarlandstraße

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Saarlandstraße, stadteinwärts, durch. Dabei wurden erhebliche Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeug mit gemessenen 120 km/h. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 66 km/h. Auf den Fahrer kommen ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu. Ein weiteres Fahrzeug wurde mit 104 km/h erfasst. Auch hier drohen dem Fahrer zwei Punkte, ein Bußgeld von 400 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus stellte der Verkehrsdienst noch mehrere Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer mit Geschwindigkeiten im Bereich von 70 bis 90 km/h unterwegs waren. Die Polizei Hagen weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle gehört. Polizeisprecher Tino Schäfer macht deutlich: "Wer mit über 100 km/h durch die Stadt rast, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern riskiert das Leben anderer Verkehrsteilnehmer!" (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 08:18

    POL-HA: Randalierer wirft mit Poller

    Hagen-Boele (ots) - Aufgrund seiner starken Alkoholisierung löste ein 32-Jähriger am Samstag (27.09.2025) zwei Polizeieinsätze aus. Er hielt sich in den Abendstunden in der Straße Hilgenland auf. Zeugen berichteten einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.50 Uhr, dass der Mann einen Poller aus der Halterung zog und diesen unkontrolliert ohne konkretes Ziel durch die Gegend warf. Dazu pöbelte er Passanten an. Der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:06

    POL-HA: Sachbeschädigung an PKW

    Hagen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Samstagmittag (27.09.25) bei der Polizei und machte Angaben zu einem beschädigten PKW. Auf einem Parkplatz an der Wehrstraße hatte der 38jährige, aus Dortmund stammende Zeuge, einen geparkten PKW bemerkt, der augenscheinlich erheblich beschädigt worden war. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften das besagte Auto (Mercedes Benz, GLE 350) und stellten fest, dass die Reifen platt waren. Alle vier Reifen wiesen ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:10

    POL-HA: Unfallflucht durch alkoholisierte Frau

    Hagen (ots) - Ein in Hagen wohnender Mann stand am Freitagabend (20:20Uhr) in der Dreieckstraße neben seinem geparkten PKW und musste mit ansehen, wie dieser bei einem Einparkversuch durch eine Frau beschädigt wurde. Der 65jährige Mann stand in der Nähe seines Autos (BMW, X6) und beobachtete, wie eine Frau versuchte, mit ihrem PKW (Toyota, Aygo) einzuparken. Dabei stieß sie mit einem lauten Knall gegen den geparkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren