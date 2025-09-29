Polizei Hagen

POL-HA: Minderjähriger leistet Widerstand gegen die Polizei bei Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Messergewalt

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (27.09.2025) führte die Hagener Polizei einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Messergewalt im Stadtgebiet durch. Insgesamt kontrollierten die Beamten 80 Personen. Ein 20-Jähriger hatte einen griffbereiten Schlagring in seiner Umhängetasche. Auch eine Schere und ein kleines, ausklappbares Messer wurden aus Präventionsgründen sichergestellt. Die Polizisten fertigten eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Hagener, der zuvor angegeben hatte, keine gefährlichen Gegenstände oder Waffen dabei zu haben.

Gegen 19:15 Uhr trafen die Einsatzkräfte in der Hohenzollernstraße auf einen 17-Jährigen, der Widerstand leistete. Der Minderjährige besaß Zigaretten und zeigte sich mit einer Sicherstellung nicht einverstanden. Er hatte kein Verständnis für die Maßnahme, wurde zunehmend aggressiver, diskutierte lautstark und erhielt aufgrund seines Verhaltens einen Platzverweis. Der Jugendliche gab jedoch an, diesem nicht nachkommen und trotzdem in die Stadt gehen zu wollen. Die Beamten hielten ihn an, suchten erneut das Gespräch und forderten den 17-Jährigen auf, die Innenstadt in Richtung Karl-Marx-Straße zu verlassen. Der Hagener ging, statt den Anweisungen Folge zu leisten, mit erhobenen Händen auf einen Polizisten zu, der den Angriff abwehrte. Mit zwei weiteren Einsatzkräften brachte er den Minderjährigen zu Boden, der sich mit Schlägen und Tritten wehrte. Dabei verletzte er zwei Beamte.

Während die Polizisten dem 17-Jährigen Handfesseln anlegten, versammelten sich mehrere Personen, die versuchten, an die Beamten heranzukommen. Weitere Einsatzkräfte mussten diese zurückdrängen, um Raum für die polizeilichen Maßnahmen zu schaffen. Sie hielten dabei ihren Einsatzmehrzweckstock in den Händen und drohten den Einsatz des Schlagstocks an, um die Menschengruppe auf Distanz zu halten. Diverse Jugendliche/Heranwachsende nahmen mit ihren Handys Videos auf. Die Polizisten schalteten zur Dokumentation des Einsatzes und zur Beweissicherung ihre Bodycams ein. Der 17-Jährige wurde der Polizeiwache Innenstadt zugeführt und dort seinem Vater übergeben. Die beiden verletzten Polizisten verblieben nach ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus im Dienst. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell