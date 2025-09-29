Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenraub am Bahnhof - Bürger bringen Beute zur Polizei

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (27.09.2025) hielt sich eine 15-Jährige gegen 19 Uhr am Busbahnhof des Berliner Platzes aus, als sie von zwei jungen Männern angesprochen wurde, die nach dem Weg fragten. Aufgrund sprachlicher Barrieren fand kein Gespräch statt, woraufhin sich die Männer zunächst wieder entfernten. Wenige Minuten später kehrten diese in Begleitung eines weiteren Mannes zurück. Einer versuchte der 15-Jährigen auf den Kopf zu schlagen, während ein anderer der jungen Frau die Handtasche entriss. Anschließend rannten alle drei Personen in Richtung des Hauptbahnhofes davon. Zwei der Männer werden als arabisch aussehen und zirka 20 Jahre alt beschrieben. Einer trug eine weiße Mütze, einen grauen Vollbart sowie eine weiße Jacke, weiße Schuhe und eine weiße Hose. Ein anderer war schwarz gekleidet, trug einen Gürtel vor dem Bauch und hatte einen schwarzen Vollbart. Während die Frau einige Zeit später eine Anzeige auf der Polizeiwache Innenstadt erstattete, wurde durch Bürger die geraubte Handtasche an eine Polizeistreife übergeben. Die Täter hatten sie offenbar weggeworfen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Diese werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

