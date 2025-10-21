POL-BOR: Rhede - Auto beschädigt
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Jahnstraße;
Tatzeit: zwischen dem 19.10.2025, 19.55 Uhr bis 20.10.2025, 16.30 Uhr;
Einen grauen Nissan beschädigt haben bislang Unbekannte in Rhede. Das Auto parkte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag am Straßenrand an der Jahnstraße. Dort beschädigte der Täter das Fahrzeug an der gesamten Beifahrerseite. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
