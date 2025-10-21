POL-BOR: Schöppingen - Sachbeschädigung einer digitalen Outdoor-Stele
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Kirchplatz;
Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 12.00 Uhr und 20.10.2025, 07.00 Uhr;
Eine Outdoor-Monitor-Stele mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Schöppingen. Die Stele stand auf dem Kirchplatz, als die Unbekannten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Monitor beschädigten. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
