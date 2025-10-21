POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt und davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Wallstraße;
Unfallzeit: 20.10.2025, zwischen 08.45 Uhr und 09.30 Uhr;
Einen grauen Skoda Fabia angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand Montagmorgen, zwischen 08.45 Uhr und 09.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
