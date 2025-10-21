PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schloßstraße;

Unfallzeit: zwischen 19.10.2025, 21.00 Uhr und 20.10.2025, 06.00 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes-Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf einem Parkplatz (bekannt als Kirmesplatz) an der Schloßstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Front und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Das könnte Sie auch interessieren