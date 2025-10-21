Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schloßstraße;

Unfallzeit: zwischen 19.10.2025, 21.00 Uhr und 20.10.2025, 06.00 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes-Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf einem Parkplatz (bekannt als Kirmesplatz) an der Schloßstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Front und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell