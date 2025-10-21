Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Zwillbrocker Straße;

Tatzeit: 26.07.2025, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr;

Die Kriminalpolizei Borken ermittelt nach einem Sexualdelikt, das sich am Samstagabend, den 26.07.2025, gegen 20.00 Uhr im Stadtpark Vreden ereignet hat. Eine Jugendliche traf dort nach eigenen Angaben auf einen flüchtigen Bekannten. Der Mann soll versucht haben, sie zu küssen. Als sie dies ablehnte, zog er sie in einen Busch und vergewaltigte sie. Die Kriminalpolizei fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Weitere Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183471

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 17 bis 19 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, dunkler Teint und gekräuseltem Haar. Der Täter hat eine 2 -3 cm lange Narbe zwischen linkem Daumen und Handgelenk. Bei der Tatausführung war er bekleidet mit einer dunkelgrauen Hose, einem weißen T-Shirt, einer dunkelgrauen Jacke mit innenliegendem Fell sowie einem schwarzen Gürtel. Die Polizei sucht Zeugen. Mögliche Hinweise zur Tat oder dem hier beschriebenen Täter nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

