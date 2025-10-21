PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Zwillbrocker Straße;

Tatzeit: 26.07.2025, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr;

Die Kriminalpolizei Borken ermittelt nach einem Sexualdelikt, das sich am Samstagabend, den 26.07.2025, gegen 20.00 Uhr im Stadtpark Vreden ereignet hat. Eine Jugendliche traf dort nach eigenen Angaben auf einen flüchtigen Bekannten. Der Mann soll versucht haben, sie zu küssen. Als sie dies ablehnte, zog er sie in einen Busch und vergewaltigte sie. Die Kriminalpolizei fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Weitere Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183471

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 17 bis 19 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, dunkler Teint und gekräuseltem Haar. Der Täter hat eine 2 -3 cm lange Narbe zwischen linkem Daumen und Handgelenk. Bei der Tatausführung war er bekleidet mit einer dunkelgrauen Hose, einem weißen T-Shirt, einer dunkelgrauen Jacke mit innenliegendem Fell sowie einem schwarzen Gürtel. Die Polizei sucht Zeugen. Mögliche Hinweise zur Tat oder dem hier beschriebenen Täter nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 02:04

    POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 in Legden

    Legden (ots) - Unfallort: Legden, B474 (Holtwicker Straße) , ca. 500 Meter südlich der L574 Unfallzeit: Montag, 20.10.2025, 20:00 Uhr Auf der B474 in Legden, kurz hinter der Hermannshöhe in Fahrtrichtung Holtwick, ist es am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-jähriger Mann aus Legden tödlich verletzt wurde. ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 20:40

    POL-BOR: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 in Legden

    Legden (ots) - In Legden ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle B474 in Höhe Haulingort 30 ist aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Leitstelle Lukas Jäger Telefon: 02861-900 4200 ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:34

    POL-BOR: Borken-Burlo - In Auto eingebrochen

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Waldstraße; Tatzeit: zwischen 19.10.2025, 22.00 Uhr und 20.10.2025, 06.45 Uhr; In einen weißen VW Kombi eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken-Burlo. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug auf einer Grundstückseinfahrt in der Waldstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Fahrzeugs und entwendeten Fahrzeugteile aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren