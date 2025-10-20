Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - In Auto eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Waldstraße;

Tatzeit: zwischen 19.10.2025, 22.00 Uhr und 20.10.2025, 06.45 Uhr;

In einen weißen VW Kombi eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken-Burlo. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug auf einer Grundstückseinfahrt in der Waldstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Fahrzeugs und entwendeten Fahrzeugteile aus dem Cockpit. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Feststellungen im Bereich der Waldstraße in Borken-Burlo beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell