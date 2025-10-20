Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Polizei fahndet mit Phantombild nach Raub auf Tankstelle

Legden (ots)

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in Legden am 06.10.2025 (Link zur Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6132681) fahndet die Kriminalpolizei Borken nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Weitere Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183732

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I Borken unter Tel. (02861) 9000. (pl)

