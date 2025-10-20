PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
POL-BOR: Legden - Polizei fahndet mit Phantombild nach Raub auf Tankstelle

Legden (ots)

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in Legden am 06.10.2025 (Link zur Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6132681) fahndet die Kriminalpolizei Borken nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Weitere Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183732

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I Borken unter Tel. (02861) 9000. (pl)

  • 20.10.2025 – 12:11

    POL-BOR: Bocholt - In Wohnung eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Innsbrucker Straße; Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 13.00 Uhr und 19.10.2025, 18.00 Uhr; In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Innsbrucker Straße in Bocholt. Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Innern. Dort durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:10

    POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stenerner Weg; Tatzeit: 19.10.2025, zwischen 0.00 Uhr und 14.40 Uhr; Ein Baustellenfahrzeug mutwillig beschädigt haben bislang Unbekannte in Bocholt. Das Fahrzeug stand in der Nacht zu Sonntag an der Straße Stenerner Weg, als die Täter es beschädigten. Sie schlugen die Scheiben ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Die ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 18:13

    POL-BOR: Abschlussmeldung - Ahaus: schwerer Verkehrsunfall auf der L560

    Ahaus (ots) - Zum Unfallzeitpunkt kam aus bislang ungeklärter Ursache ein mit drei Personen besetzter PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der 83-jährige Fahrer sowie die 76-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden nach der Bergung durch die Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels ...

    mehr
