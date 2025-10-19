PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Abschlussmeldung - Ahaus: schwerer Verkehrsunfall auf der L560

Ahaus (ots)

Zum Unfallzeitpunkt kam aus bislang ungeklärter Ursache ein mit drei Personen besetzter PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der 83-jährige Fahrer sowie die 76-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden nach der Bergung durch die Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine 83-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Ahaus (Tel.: 02861/900-0) in Verbindung zu setzen. Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder freigegeben.

Leitstelle der Polizei Borken, Dennis Höing, Telefon 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

