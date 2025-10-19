POL-BOR: Erstmeldung - Borken: Schwerer Verkehrsunfall auf der L560 in Ahaus
L560 Ahaus (ots)
In Ahaus ist es auf L560 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle (l560) und Teile der B70 sind aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Leitstelle der Polizei Borken, Stephan Reckmann, Telefon 02861-900-4200
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell