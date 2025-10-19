POL-BOR: Erstmeldung - Borken: Schwerer Verkehrsunfall auf der L560 in Ahaus

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Kirchplatz / Otto-Hahn-Straße; Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 20.00 Uhr, und 18.10.2025, 09.00 Uhr; In der Nacht zum Samstag kam es in Vreden zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst in der Otto-Hahn-Straße gewaltsam Zutritt zu einem Imbissbetrieb. Dazu schlugen sie die Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

