Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - In Haus eingebrochen

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 18.10.2025, 09.30 Uhr, und 19.10.2025, 01.30 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Borkener Straße in Ramsdorf. In der Nacht zu Sonntag verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss einschlugen. Anschließend durchsuchten sie beide Wohneinheiten des Zweiparteienhauses vollständig. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck und verschieden Dokumente. Die Bewohner, die in den frühen Morgenstunden nach Hause zurückkehrten, entdeckten den Einbruch und informierten die Polizei. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Borkener Straße in Ramsdorf beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 zu melden. (pl)

