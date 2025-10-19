POL-BOR: Borken - Verursacher fährt nach Unfall davon
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Heidener Straße;
Unfallzeit: 18.10.2025, zwischen 17.00 Uhr und 17.35 Uhr;
Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Heidener Straße in Borken. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers hatte er am Samstagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.35 Uhr zuvor einen grauen Audi Q5 angefahren und beschädigt.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)
