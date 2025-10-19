PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Borken - Verursacher fährt nach Unfall davon

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 18.10.2025, zwischen 17.00 Uhr und 17.35 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Heidener Straße in Borken. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers hatte er am Samstagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.35 Uhr zuvor einen grauen Audi Q5 angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

