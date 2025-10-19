Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Unfallzeit: 18.10.2025, 22.55 Uhr;

Einen Unfall beobachtet haben Zeugen am Samstagabend in Bocholt. Gegen 22.55 Uhr fuhr ein Radfahrer auf der Kurfürstenstraße in Richtung stadtauswärts. Dabei stieß der offenbar betrunkene Mann gegen ein geparktes Auto und fiel auf die Straße. Die Zeugen sprachen den Unbekannten an und boten ihre Hilfe an. Der lehnte jedoch ab und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Auto gekümmert zu haben. Die Zeugen alarmierten unverzüglich die Polizei. Eine Fahndung nach dem Radfahrer verlief ohne Erfolg. Bei dem Unfallverursacher soll sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und zirka 1,8 bis 1,9 Meter großen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Der Mann trug einen Boxerhaarschnitt und hatte ein rundes Gesicht/einen runden Kopf.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

