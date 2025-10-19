PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebe unterwegs

Bocholt (ots)

Das Portemonnaie aus einer Gesäßtasche entwendet haben bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen in Bocholt. Der Geschädigte hielt sich gegen 03.00 Uhr in einer Bar am Europaplatz auf, als der den Verlust der Geldbörse feststellen musste.

Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr entwendeten die Diebe das Portemonnaie einer Frau in einem Supermarkt an der Welfenstraße. Später musste die Geschädigte feststellen, dass die Diebe auch Geld von ihrem Konto abgehoben hatten.

Nur eine halbe Stunde später wurde eine Bocholterin auf dem Berliner Platz das Opfer eines Diebstahls. Zwei Frauen sprachen die Rentnerin an und verwickelten sie in ein Gespräch. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass die Unbekannten ihr die Handtasche vom Rollator entwendet hatten. Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: 1.: etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 1,72 Meter groß, schlank, attraktiv, mit blonden, kurzen Haaren. Die Frau sprach gutes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und trug einen hellen Mantel. 2.: etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 1,63 Meter groß und untersetzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990.

Warnhinweis der Polizei: Taschendiebe nutzen oftmals dichtes Gedränge, um unbemerkt zuzuschlagen. Eine vermeintlich zufällige Berührung fällt in so einer Situation kaum auf - der Verlust der Geldbörse schmerzt im Nachhinein umso mehr. Daher gilt: So wenig wie möglich an Bargeld und Papieren mitnehmen, und das Wenige so sicher wie möglich und körpernah zu verstauen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

