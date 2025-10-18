POL-BOR: Erstmeldung - Stadtlohn: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24/Vredener Straße
Stadtlohn (ots)
In Stadtlohn ist es auf der K24/Vredener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
