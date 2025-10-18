PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung - Stadtlohn: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24/Vredener Straße

Stadtlohn (ots)

In Stadtlohn ist es auf der K24/Vredener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Dennis Höing, Telefon 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 17.10.2025 – 13:28

    POL-BOR: Legden - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

    Legden (ots) - Unfallort: Legden, Deipenbrock; Unfallzeit: 16.10.2025, 15.55 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagnachmittag ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Legden zu. Der 75-jährige Mann aus Legden befuhr mit seinem Pedelec die Straße Deipenbrock und beabsichtigte die L574 zu überqueren. Dabei übersah er das Auto einer 26-jährigen Frau aus Heek, die auf der L574 in Richtung Legden unterwegs ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:27

    POL-BOR: Heek - Mauer beschädigt und geflüchtet

    Heek (ots) - Unfallort: Heek-Nienborg, Schäpersgraben; Unfallzeit: 16.10.2025, 11.00 Uhr; Nachdem er in Heek-Nienborg die Mauer eines Wohnhauses beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen an der Straße Schäpersgraben gegen die Hauswand und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 149 km/h statt der maximal erlaubten 100 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die B67 in Borken. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten ...

    mehr
