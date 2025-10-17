Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mauer beschädigt und geflüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Schäpersgraben;

Unfallzeit: 16.10.2025, 11.00 Uhr;

Nachdem er in Heek-Nienborg die Mauer eines Wohnhauses beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen an der Straße Schäpersgraben gegen die Hauswand und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell