POL-BOR: Heek - Mauer beschädigt und geflüchtet
Heek (ots)
Unfallort: Heek-Nienborg, Schäpersgraben;
Unfallzeit: 16.10.2025, 11.00 Uhr;
Nachdem er in Heek-Nienborg die Mauer eines Wohnhauses beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen an der Straße Schäpersgraben gegen die Hauswand und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell